席次表を独自入手前週当コラムでドナルド・トランプ米大統領が中国国賓訪問（5月13〜15日）の随員に次男エリック＆ララ・トランプ夫妻を加えたのは、「何も（エリック氏の）仮想通貨ビジネスの中国展開を企図しているのではなく、トランプ王朝の有力後継候補を習近平王朝の国王にお目もじ頂くためだったのではないか」と書いた。どうやら図星だった。14日夜、北京市内の人民大会堂で習近平国家主席（中国共産党総書記）主催のトラ