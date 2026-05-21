「日本は子ども減ってるのよね、そうすれば経済も下がっていくだろうし。日本の女性が根本的にエンパワメントされて活躍できるようにしなければ国としても大変でしょうに、どうしてそういう状況なの？」SRHRアクティビストで東京大学特任研究員の福田和子さんは、今から7年前の2019年、23歳のときに女性の健康世界会議に参加した。2019年当時の日本の緊急避妊薬の現状や中絶方法・費用について登壇した後、会場に来ていたデンマー