e-308がGTiの候補にプジョーはスポーティなEVモデルとして『e-308 GTi』の投入を検討している。同社CEOのアラン・ファヴェイ氏はAUTOCARに対し、「非常に理にかなった」モデルだと語った。【画像】プジョー・スポールが手掛けたホットハッチ【プジョー308 GTiを詳しく見る】全9枚『GTi』の名称はプジョーの高性能モデルに与えられてきたもので、一時的にラインアップから外れていたものの、6月に欧州で発売予定の『e-208 GTi』で