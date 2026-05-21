ソール形状のバリエーションが増えてきたウエッジの選び方を鹿又芳典がレクチャー。今回ピックアップするのは、テーラーメイド「MG5 ウエッジ」。鹿又は「前作のMG4と比較すると出球が低くなってスピン量が増えている。しかも、スピン量が安定しているのでタテ距離のズレが少なくなっています」と話す。 音が出るので距離感が合う 5代目にしてはじめて軟鉄鍛造になった「MG5」は打感が変わ