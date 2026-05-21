【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、東部コネティカット州の沿岸警備隊士官学校の卒業式で演説し「私は2028年もここにいるだろう。もしかしたら32年もいるかもしれない」と述べた。トランプ氏の2期目の任期は29年1月までで、憲法が禁じる3期目の可能性に言及した。トランプ氏はこれまでも、3期目への意欲をほのめかしたり、一転して否定したりしてきた。ただ憲法改正のハードルは高く、実現は難しいとみられている。