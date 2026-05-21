◇ナ・リーグパドレス ― ドジャース（2026年5月20日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日)、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発する。投打二刀流は4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来登板4試合ぶりとなる。今季の大谷は投手としては登板全7試合でクオリティスタート（QS）を達成して3勝2敗、防御率0.82。この試合で6回を投げれば規定投球回に達する。打者としては4試合連続