女優で２児ママの佐々木希が１９日付で自身のＳＮＳを更新。ナチュラルな姿を披露した。「一枚目は、息子が撮ってくれた」とつづり、写真を投稿。サングラスをかけ、ブラウンのトップスにジーンズといったスタイルの佐々木は、満面の笑みを浮かべ、ピースをする様子を公開した。この投稿にファンからは「お母さんの優しい表情ですね」「女神様にしか見えません♥」「めっちゃキュンキュン来る」「ヤバいって〜」「爆イ