「昭和記念公園に来たけど、剪定がマイクラすぎておもろい」【写真】「マイクラ」式に剪定されたイチョウ並木（笑）hasyagu/燥ぐさん（@hasyhere）が公園内の面白い光景を撮影し、X（旧Twitter）に公開。大きな話題となりました。hasyaguさんが紹介したのは、「国営昭和記念公園」（東京都立川市）にあるカナールのイチョウ並木の風景です。同所は、全長200mの水路の両側に、合計106本のイチョウの木が左右対称に配置されており、