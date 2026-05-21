日本が世界に誇るカローラの特別仕様車は、迷ったら買いの1台2026年5月12日、トヨタは「カローラ」の特別仕様車「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」を60周年記念仕様にアップデートし、発売しました。その後のユーザーの反響や納期について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。1966年の誕生以来、世界150以上の国と地域で販売され、2026年3月までに累計販売台数が5700万台超を誇るトヨタ「カローラ」シ