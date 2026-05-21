＜ブリヂストンレディス 事前情報◇20日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞主戦場にする米ツアーのオープンウィークが絡んだことで実現した今大会の出場は、“ズレ”を戻す絶好の機会にもなる。「自分を取り戻すという意味で日本に帰ってきて試合をするのは意味があると思う。自信をどう取り戻せるか。スコアも大事だけど、内容もしっかりと気にしながらラウンドをしたい」。古江彩佳が契約