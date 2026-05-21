スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが１５日付で自身のＳＮＳを更新。キュートな姿を披露した。「コナンＴをＧＥＴコナンくんと同じポーズしてみた！」と投稿。電車の中で、Ｔシャツにプリントされているコナンに合わせて自分でほっぺたをつねる様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「引っ張りたい♥」「ほっぺ、やわらかそうですね」「天使がいる…」「無限大のかわゆさ」とい