元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が１９日付で自身のＳＮＳを更新。シュールな姿を披露した。「左手にバスクチーズケーキ」とつづり写真を複数枚投稿。駐車場とみられる場所で、なぜかお皿にのったスイーツを手に笑顔を浮かべる様子を公開した。この投稿にファンからは「どういう状況？」「なぜ、お皿ごと」「急に短編小説みたいなタイトル」「流行を先取りしたファッションですね！」「謎シチュエーションすぎてかわいいｗ