ゴールデンボンバーの樽美酒研二が１７日付で自身のＳＮＳを更新。プロ野球日本ハムの本拠地・エスコンフィールドを初めて訪れ、「２ショット」を披露した。「ずっと行きたかった球場ですとても幸せです」「頑張ってたら神様見てくれてました」と投稿。グラウンドを背に、キツネ耳のカチューシャを着けて自撮りをおこなう様子や、ダルビッシュと大谷が描かれたウォールアートの前でカメラを構える様子などを複数枚公開した。