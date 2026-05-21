俳優で歌手の西田ひかるさん（53）が2026年5月17日、自身のインスタグラムを更新。花柄の青いスカートと白いカーディガンをあわせた衣装ショットを披露した。「みなさまお身体お気をつけて！」西田さんは番組出演を報告しながら、「みなさまお身体お気をつけて！」と呼びかけ、「水分補給と栄養もしっかり摂ること心がけなければ」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、白いカーディガンと花柄の青いスカートを着