福岡市のデパートで20日、様々なスコーンや紅茶を集めたイベントが始まりました。バターの香りが漂う会場で、アフタヌーンティーを楽しむ「ヌン活」気分が味わえます。■田中初奈アナウンサー「オープン15分前ですが、すでに行列ができています。」福岡市・天神の岩田屋本店で始まったのは、初開催のイベント「スコーンアンドティーパーティー」です。 会