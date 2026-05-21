かぐや姫は富士山に帰った？ 『竹取物語』と不死の山 富士に伝わる「かぐや姫」異伝 平安前期に書かれた、現存する日本最古の物語とされる『竹取物語』。話の最後で、ヒロインのかぐや姫は月へと帰るにあたり、帝に手紙と不老不死の薬を残していきます。ところが最愛の人を失った帝の悲しみは深く、永遠の命などに価値はないとして薬と手紙を「天に最も近い山」で焼くよう命じたのでした。 この山こそが富士山であり、山