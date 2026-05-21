視聴者から寄せられた、こちらの写真をご覧ください。建物の2階部分まで、ながーく伸びた植物が映っています。数十年に一度しか咲かないという「幻の花」、いったいどのような植物なのでしょうか。 取材班は、寄せられた情報をもとに福岡市中央区今泉に向かいました。■野口明日香記者「この辺りに咲いているということで、ありました。」 集合住宅の植え込みに、見上げるほど背の高い植物。1階に入居する店舗の関係