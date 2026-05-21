“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレント・阿部なつきが、抜群のスタイルを見せた。阿部は２１日までに自身のインスタグラムで「風が強すぎて、ビーチのパラソルが全部閉まってた日それでも空と海が綺麗すぎて、歩いてるだけで幸せだった」とつづり、海辺でのショットをシェア。イエローのキャミソールワンピース姿を公開した。この投稿にファンからは「可愛すぎる」「めっちゃいい」「超綺麗可愛いが同居してる」