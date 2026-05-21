◆東都大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽国学院大６―１青学大（２０日・神宮）国学院大が２２年秋以来、７季ぶり５度目の優勝を果たした。史上初の７連覇を狙う青学大との直接対決で２連勝。全チームから勝ち点を挙げる完全Ｖを達成した。「新・国学院」をスローガンに掲げ強化した打線が５回に爆発。石野蓮授（れんじゅ）左翼手（３年）の満塁弾などで６点を挙げ勝負を決めた。この一発で、チームのシーズン最多本塁打記録は