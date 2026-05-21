【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は20日、イランとの戦闘終結に向けた合意を「急いでいない」と述べ、数日間は出方を見極める考えを示した。一方でイランからの回答は「100％良いものでなければならない」とも強調し、不十分であれば攻撃再開もあり得ると警告した。ワシントン郊外の空軍基地で記者団に語った。トランプ氏は20日、東部コネティカット州の沿岸警備隊士官学校の卒業式で演説し、米軍が任務を