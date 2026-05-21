＜大相撲五月場所＞◇十一日目◇20日◇東京・両国国技館【実際の映像】土俵際から逆襲！一気に流れを変えた瞬間熱戦が繰り広げられている大相撲五月場所の十一日目、41歳の“鉄人”が、土俵際でもろ手突きに追い込まれる絶体絶命の劣勢から、驚異的な押し返しを見せて逆襲し、館内を割れんばかりの大歓声に包み込んだ。膝に不安を抱えながら全身全霊の相撲内容に、解説を務めた親方も「尋常じゃない」と称えた。前頭十三枚目・