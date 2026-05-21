青森県西目屋村の「好きです西目屋ふるさと親善大使」を務める歌手の吉幾三さんが２０日、同村の田んぼで恒例の田植えを行った。吉さんは２０１０年から親善大使を務めていて、村を応援する曲「白神が故郷」を発表するなどＰＲ活動をしている。田植えもその一環で、９月下旬に収穫した米は「幾三米」や日本酒「吉」「幾三」として村内の道の駅で販売するほか、ふるさと納税の返礼品にする。この日、ねじりはちまきをした吉さ