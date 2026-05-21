世界が注目した米中首脳会談。中国・北京で2日間にわたって行われた会談では、トランプ大統領が普段見せない驚きの行動をとったことも注目されている。【映像】トランプ氏が訪中で見せた“驚きの行動”（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、トランプ氏の行動に込められた意図について国際政治学者の三牧聖子氏の見解を交えつつ、ハーバード大学医学部准教授の内田舞氏とともに深掘りした。■14秒間の“長すぎ