一度は食べたことがあるかもしれない「パチパチキャンディ」が、駄菓子の域を超えパフェやチョコレート、プロテインにも使われるなど注目が高まっています。 【写真を見る】人気拡大「パチパチキャンディ」…パフェもチョコもプロテインも“弾けて”新食感【THE TIME,】 “パチパチ”楽しいパフェやラムネTHE TIME,マーケティング部・曽田茉莉江部員：「パチパチ音がなっている！パチパチ感・氷のしゃりしゃり感と“いろ