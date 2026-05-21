“韓国のメッシ”が北中米W杯メンバーから落選したことで論争が起きる中、マンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元韓国代表の英雄パク・チソンが議論を一蹴するコメントを伝えた。【写真】三笘落選に韓国も悲痛「ミトマの悲劇」北中米ワールドカップに出場する韓国代表は、5月18日に仁川国際空港を通じて事前キャンプ地の米ソルトレイクシティへ発った。本大会ではグループAに入り、メキシコ国内でメキシコ、チェコ、南アフ