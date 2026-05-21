ASUS JAPANは5月20日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から、タッチパネル対応の16型デュアルディスプレー搭載ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus Duo （GX651AX）」など、4製品10モデルを発売した。●2人でも楽しめる 5つのモードで可能性広がるROG Zephyrus DuoはゲーミングノートPCでありながらデュアルスクリーンを実現したモデルだ。5つのモードを用意することで、一般的なゲーミングノート以上に利便性