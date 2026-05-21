アメリカ司法省は20日、キューバのラウル・カストロ元国家評議会議長らを、30年前に民間機がキューバ軍に撃墜された事件をめぐり起訴しました。司法省は20日の会見で、1996年にアメリカの民間小型機2機がキューバ軍に撃墜された事件をめぐり、当時キューバの国防相だったラウル・カストロ元国家評議会議長（94）を含む6人を殺人罪などで起訴したと発表しました。起訴状では、キューバ軍の戦闘機がアメリカの人権団体の小型機2機を