【ニューヨーク共同】20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比15銭円高ドル安の1ドル＝158円87〜97銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1620〜30ドル、184円70〜80銭。米長期金利が低下傾向となり、日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りがやや優勢だった。