徳島市中心部に広がる空き地。後藤田正純氏の知事就任前は新ホール建設予定地だった＝22日千人規模を収容できる音楽・演劇向けホールがない徳島。吹奏楽の大会も県外開催を余儀なくされている。1993年に徳島市主導で新ホール構想が浮上したが、市長が代わるたびに計画が変更され、政治的争いに。市の厳しい財政状況から県にお鉢が回ってきたが、今度は知事交代で振り出しに戻った。建築費高騰のあおりを受けて事業者公募も不調