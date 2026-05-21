1990年（平2）は初めて全130試合に出場し、打率・287。3年連続3割はならなかったが、いずれもチーム最多の22本塁打、83打点をマークした。レギュラーとして、それなりに自信を持ってやれていた。毎試合出るというのは、育った環境かな。毎日働く両親を見て休んじゃいけないんだと思っていた。今なら許されないと思うが、38度を超える発熱があってもフラフラしながら球場に行って試合に出る。それでちゃんとヒットを打ち、6回が