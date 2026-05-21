ＪＲ京葉線の電車内でつり革を盗んだとして、警視庁は２０日、堺市の高校１年の少年（１６）を窃盗容疑で逮捕したと発表した。逮捕は１９日。発表によると、少年は昨年１０月４日午後１０時１５分頃、東京駅に停車中の電車内で、つり革１個（時価約１４５０円）を盗んだ疑い。持参したドライバーでつり革のネジを外したという。容疑を認め、「今までに５回くらい盗んだ。いつでもつり革を盗めるようにドライバーを持ち歩いて