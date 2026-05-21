「大相撲夏場所・１１日目」（２０日、両国国技館）平幕の宇良は新入幕の若ノ勝を肩透かしで下し、３場所ぶりの勝ち越しを決めた。土俵際に押し込まれながら、えび反りになる“宇良バウアー”で耐えて逆転。賜杯争いを１差で追い、ダークホースになりそうだ。大関霧島は小結若隆景との２敗対決を堂々寄り切った。琴桜は正代に送り出されて負け越し、来場所かど番が決まった。翔猿は朝乃山を引き落とし、琴栄峰は欧勝馬を送り投