【取材の裏側現場ノート】巨人・戸郷翔征投手（２６）が開幕二軍スタートの出遅れから、今季３度目の登板で今季初白星を挙げた。１９日のヤクルト戦（いわき）で７回無失点。試合後には「今までたくさん迷惑をかけたので、１イニングでも長く、１球でも多くと思っていました」とはにかみながら振り返った。ようやく復活星を挙げた戸郷の声を直接聞くべく、多くの報道陣が詰めかけた。普段は中継局による代表質問で終わるテレビ