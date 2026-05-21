爽やかさNo.1「だったらハピネスミスト！」テレビ画面から飛び出した、女優の綾瀬はるか（41）が語りかける。リビングのソファに座る女性の「柔軟剤のいい香りも洗えない物には使えない」というボヤキに答えたのだ。これは、綾瀬が出演する消費財メーカー『Ｐ＆Ｇジャパン』の消臭・除菌スプレーのＣＭ。テレビの視聴データ分析会社『ＲＥＶＩＳＩＯ』（以下、Ｒ社）の、広報／マーケティング担当・安武早織氏が解説する。「数ある