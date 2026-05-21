THE ANSWER編集部・カメラマンフォトコラム体操の世界選手権（10月・オランダ）代表選考を兼ねたNHK杯（東京体育館）は16日、全日本の得点の半分を持ち越した女子の最終日が行われ、合計164.897点で15歳・西山実沙（なんば体操クラブ／相愛学園高）が初制覇し、代表に内定した。4月の全日本に続く2冠を達成した高校1年生。最終演技・床運動の直前に体操界の新星の強さを感じた。（写真・文＝THE ANSWER編集部・中戸川 知世）演