女優の濱田めぐみ、笹本玲奈、朝夏まなとが20日、大阪・梅田芸術劇場で、ミュージカル「メリー・ポピンズ」大阪公演（21日～6月6日）の初日を前に取材会を行った。 【写真】「メリー・ポピンズ」いよいよ！ワクワクが止まらない 2018年の日本初演以来、3度の上演。濱田は初演から、笹本は前回の2022年から、そして朝夏は今回からの加わり、トリプルキャストとなる。 互いの印象を朝夏は「玲奈ち