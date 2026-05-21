ドラマや映画で活躍する戸田恵梨香が、22日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後後1・00)に初出演する。 【写真】思わずドキッ！黒のチューブトップドレスの戸田恵梨香 デビュー作の朝ドラ「オードリー」では大竹しのぶの少女時代を演じた。それから約20年後、朝ドラ「スカーレット」でヒロインを務めた際には、自身の成長を実感したと明かす。 父は少林寺拳法の師範で