「君の好きは無敵」（C）TBS 佐野勇斗が、松本若菜が主演を務めるTBS7月期の火曜ドラマ（毎週火曜よる10時）『君の好きは無敵』に出演。訳ありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月を演じる。佐野はこれまで『TOKYO MER』シリーズや『トリリオンゲーム』といったTBSの話題作で存在感を示してきたが、火曜ドラマへのレギュラー出演は今回が初となる。彼が、本作で挑むのは「訳ありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月