マルコ・マテラッツィ氏が、長友佑都について語る「いいよ。佑都かい？」5回目のワールドカップ（W杯）に挑む日本代表DF長友佑都に、イタリア1部インテル時代の元同僚が太鼓判を押した。イタリア代表41キャップを誇るマルコ・マテラッツィ氏は5月19日、古巣のイタリア3部ペルージャのイベントに出席。インタビューを依頼すると、「いいよ。佑都かい？」と快く応じてくれた。（取材・文＝倉石千種）◇◇◇「佑