ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）の24日放送は55周年1時間特別企画として、香川で45年にわたって活動する、劇団員13人全員が家族の大衆演劇団に誕生した新婚さんが登場する。さらに司会のお笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が大衆演劇に挑戦する。【番組カット】和装で白塗りメイク姿の井上咲楽今回の舞台は、金刀比羅宮のふもと、まんのう町で45年にわたり暖簾を守り続ける大衆