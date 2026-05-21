5人組グループ・嵐の相葉雅紀とタレントのヒロミが出演する21日放送のテレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？お宝発掘 2時間SP』（後7：00）では、年間700万人が訪れる埼玉の人気観光地・川越を舞台に、“新ユニフォーム”を着用した2人が、113年前に建てられた蔵を大掃除。お宝を発掘し、一斉鑑定＆お困りオークションも開催する。【写真】レトロおもちゃに大興奮の相葉雅紀＆ヒロミ明治時代に商人の町とし