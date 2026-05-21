警視庁機動隊が日頃の訓練の成果を披露しました。観閲式では機動隊員ら約1700人が装備を身につけ行進したほか、航空隊がヘリの編隊飛行を披露し、警備や災害対応などに使う車両も公開されました。筒井洋樹警視総監は「治安の最後のとりでとして実力を遺憾なく発揮し、崇高な使命を果たし続けることを祈念する」と訓示しました。