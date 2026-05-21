俳優の上川隆也と賀来賢人が、きょう21日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン 2時間SP』（後7：00）内「ゴチになります」にVIPチャレンジャーとして出演する。【番組カット】ヘヤスタイルが変化！未だ自腹なしの佐野勇斗元ゴチメンバーの上川は、8年ぶりの参戦となる。7年ぶり2回目の登場となる賀来も満を持して出演する。当時の自腹の金額を端数まで覚えているという上川に対して、前回のことを「ほとんど覚えて