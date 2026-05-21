アメリカ・ニューヨークのラガーディア空港で20日、滑走路の一部が陥没しているのが見つかり、この滑走路が閉鎖されました。空港の発表などによりますと、ニューヨークのラガーディア空港で20日午前11時頃、定期点検中に滑走路の一部が陥没しているのが見つかりました。これを受け2本ある滑走路のうち1本が閉鎖され、原因究明と修復に向けた作業が進められています。また、ニューヨーク周辺では20日午後に雷雨が予想されていること
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