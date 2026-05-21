フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間20日、映画『タイタニック・オーシャン』がカンヌ・プレミア部門で公式上映され、11分間にわたるスタンディングオベーションを受けた。ギリシャ、日本、フランス、ドイツ、スペイン、ルーマニアによる国際共同製作作品で、ギリシャ人監督コンスタンティナ・コヅァマーニの長編デビュー作となる。【動画】『タイタニック・オーシャン』どんな映画か――紹介映像本作は、