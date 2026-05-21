首都高速湾岸線でトラックが炎上しました。20日午後11時45分ごろ、首都高速湾岸線の浦安出入り口付近で「トラックのタイヤが燃えた」と運転していた男性から119番通報がありました。火は約3時間後に消し止められ、運転手にけがはありませんでした。この影響で付近は一時通行止めとなりました。