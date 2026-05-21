アメリカのトランプ大統領は20日、イランをめぐり「最終段階にある」との認識を示し、改めてイランに譲歩を迫りました。トランプ大統領「イランは最終段階に入っている。どうなるか見てみよう。合意に至るか、あるいはそうならないことを願うが、少し手荒なことをすることになるか、どちらかだ」トランプ大統領は20日、イランをめぐり「最終段階にある」と述べ、合意に至らなければ再び攻撃を行うと強調しました。一方、トランプ大