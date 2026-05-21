歌手氷川きよし（48）が20日、都内で「2026年JASRAC賞」で、銀賞（第2位）となった美空ひばりさんのヒット曲「川の流れのように」を歌唱した。25年度の分配実績の表彰で、89年の発売から36年の“ブランク”をへての初受賞は過去に例がない。氷川は「たくさんの人がひばりさんの歌から生きる力をもらってきた。私もその1人でひばりさんに背中を押されるような感覚で生きてきた」などとあいさつ。同曲は昨年のチャリティー演奏会で