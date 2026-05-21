コンディション不良でかつての輝きを取り戻しきれていないネイマール(C)Getty Images来る北中米ワールドカップ（W杯）での世界制覇を目指すブラジル代表に、果たしてネイマールは必要なのか――。過去3大会に渡って大黒柱として代表をけん引してきた“クラッキ”の選出が波紋を呼んでいる。【動画】変貌したぽっちゃり体型に批判殺到 ネイマールの近影を見る現地時間5月18日に発表された26人のメンバーの中で“ビッグサプライ