NHKは20日、大河ドラマ「軍師官兵衛」や連続テレビ小説「まんぷく」など過去放送の作品を、Netflixを通じて、6月22日から世界190の国と地域に配信すると発表した。第1弾はドラマ6作品で、年度内に19作品を配信予定。都内の同局で会見した井上樹彦会長（68）は「NHKの良質なコンテンツが、海外でどこまで広く受け入れられるかを実証できる絶好の機会」と話した。約2年半前までも同社に配信はしていたが、広告が表示されるなどの影響